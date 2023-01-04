Поскольку официальный курс евро в Украине рассчитывается по отношению к фиксированному курсу доллара, показатель уменьшился до 38,53 гривны. Об этом сообщает 24 Канал.
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Причины ослабления валюты
Евро упал на 0,92% до 1,0567 доллара после того, как государственные данные по инфляции в Германии показали, что ценовое давление уменьшилось в декабре. Это указывает на то, что национальная инфляция также может замедлиться в течение второго месяца – частично из-за единовременной оплаты правительством счетов за электроэнергию.
Курс доллара наоборот подскочил перед тем, как Федеральная резервная система обнародует в среду протокол декабрьского заседания. Долгожданный декабрьский отчет о рабочих местах должен быть представлен в пятницу, а данные о потребительских ценах за прошлый месяц будут опубликованы 12 января.
Курс валют сегодня
Курс валют в банках
- По данным Минфина, 4 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40,15 гривны (-5 копеек против 3 января), а купить за 40,75 гривны (-12 копеек).
- Наличное евро банки покупают за 41,95 гривны (-30 копеек), а продают в среднем за 42,72 гривны (-9 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,32 гривны (-3 копейки), а продают – за 40,77 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,22 гривны (+19 копеек), а продажа – 42,72 гривны (-22 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 грн (-5 копеек), а продажа – 40,70 грн (-5 копеек).
- Евро покупают по 42,20 гривны (-29 копеек), а продают по 42,55 гривны (-20 копеек).