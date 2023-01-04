Оскільки офіційний курс євро в Україні розраховується відносно фіксованого курсу долара, показник зменшився до 38,53 гривні. Про це повідомляє 24 Канал.

Цікаво Курс долара розвернувся у бік зниження: де найвигідніше купити валюту

Причини послаблення валюти

Євро впав на 0,92% до 1,0567 долара після того, як державні дані про інфляцію в Німеччині показали, що ціновий тиск зменшився в грудні. Це вказує на те, що національна інфляція також може сповільнитися протягом другого місяця – частково через одноразову оплату урядом рахунків за електроенергію.

Курс долара навпаки підскочив перед тим, як Федеральна резервна система оприлюднить у середу протокол грудневого засідання. Довгоочікуваний грудневий звіт про робочі місця має бути представлений у п’ятницю, а дані про споживчі ціни за минулий місяць будуть опубліковані 12 січня.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,15 гривні (-5 копійок проти 3 січня), а купити за 40,75 гривні (-12 копійок).

Готівкове євро банки купують за 41,95 гривні (-30 копійок), а продають в середньому за 42,72 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,32 гривні (-3 копійки), а продають – за 40,77 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 42,22 гривні (+19 копійок), а продаж – 42,72 гривні (-22 копійки).

Курс на чорному ринку