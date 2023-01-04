Оскільки офіційний курс євро в Україні розраховується відносно фіксованого курсу долара, показник зменшився до 38,53 гривні. Про це повідомляє 24 Канал.
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Причини послаблення валюти
Євро впав на 0,92% до 1,0567 долара після того, як державні дані про інфляцію в Німеччині показали, що ціновий тиск зменшився в грудні. Це вказує на те, що національна інфляція також може сповільнитися протягом другого місяця – частково через одноразову оплату урядом рахунків за електроенергію.
Курс долара навпаки підскочив перед тим, як Федеральна резервна система оприлюднить у середу протокол грудневого засідання. Довгоочікуваний грудневий звіт про робочі місця має бути представлений у п’ятницю, а дані про споживчі ціни за минулий місяць будуть опубліковані 12 січня.
Курс валют сьогодні
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 4 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,15 гривні (-5 копійок проти 3 січня), а купити за 40,75 гривні (-12 копійок).
- Готівкове євро банки купують за 41,95 гривні (-30 копійок), а продають в середньому за 42,72 гривні (-9 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,32 гривні (-3 копійки), а продають – за 40,77 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,22 гривні (+19 копійок), а продаж – 42,72 гривні (-22 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,50 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,70 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 42,20 гривні (-29 копійок), а продають за 42,55 гривні (-20 копійок).