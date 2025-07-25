Официальные курсы выросли, но есть нюанс: как изменились валюты

НБУ повысил доллар и евро в цене. Впрочем американская валюта подорожала всего на 1 копейку и не сильно изменилась в цене от предыдущего показателя, а вот евро пересекло отметку в 49 гривен.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,77 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 24 июля. Официальный курс евро составляет 49,10 гривны, то есть цена выросла на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 28 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,78 гривны;

евро – 48,98 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 25 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,99 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,25 гривны, продажа – по 41,82 гривны.

Чего ждать от курса валют в августе?

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что можно будет рассчитывать на определенную курсовую стабильность доллара. А вот евро будет зависеть от мировых торгов пары доллара и евро, а также от пары гривна и доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Благодаря действиям Нацбанка, общей экономической ситуации в стране можно рассчитывать на в меру стабильный курс доллара. Зато курс евро остается труднопрогнозируемым: здесь возможны нюансы, связанные с мировой конъюнктурой стоимости пары доллара и евро.

Таким образом, курсы валют прогнозируются на уровне: