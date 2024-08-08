Как оформить пенсию через ДіяПідпис и какие документы нужны
8 августа 2024, 18:43Читати новину українською
Источник:Минсоцполитики
Заявление на получение пенсии теперь можно подать через портал Пенсионного фонда Украины, используя Дія.Підпис. Цифровизация позволяет будущим пенсионерам подавать заявления онлайн, даже находясь за рубежом.
Пенсия с Дія.Підпис
Чтобы оформить пенсию онлайн, нужно иметь смартфон с приложением "Дія" и активировать Дія.Підпис.
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Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале ПФУ требовалась квалифицированная электронная подпись, а теперь это можно сделать с помощью Дія.Підпису.
Перед подачей электронного заявления на пенсию необходимо подготовить все необходимые документы, отсканировав их. Учтите следующее:
- Скан-копии должны быть изготовлены с оригиналов документов.
- Копии должны быть цветными, четкими и читабельными.
- Сохраняйте сканы в форматах JPG или PDF.
- Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.
- Названия скан-копий должны соответствовать виду просканированного документа.
Алгоритм действий для оформления заявления
Вход в кабинет:
- Зайдите на вебпортал Пенсионного фонда Украины;
- Нажмите "Вход" в верхнем правом углу, выберите "Войти в систему" через "Дія.Підпис".
Авторизация через Дія.Підпис:
- Нажмите "Получить код для входа";
- Сканируйте QR-код с помощью приложения "Дія";
- Активируйте Дія.Підпис, подтвердите свою личность и введите пятизначный код.
Подача заявления:
- Войдите в личный кабинет.
- Выберите раздел "О пенсионном обеспечении", тогда "Заявление на назначение пенсии".
- Выберите вид пенсии, заполните анкету-опрос.
- Добавьте скан-копии документов и нажмите "Сформировать заявление".
- Подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и отправьте в ПФУ.