Как оформить пенсию через ДіяПідпис и какие документы нужны

8 августа 2024, 18:43
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Источник:

Минсоцполитики

Заявление на получение пенсии теперь можно подать через портал Пенсионного фонда Украины, используя Дія.Підпис. Цифровизация позволяет будущим пенсионерам подавать заявления онлайн, даже находясь за рубежом.

Пенсия с Дія.Підпис

Чтобы оформить пенсию онлайн, нужно иметь смартфон с приложением "Дія" и активировать Дія.Підпис.

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Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале ПФУ требовалась квалифицированная электронная подпись, а теперь это можно сделать с помощью Дія.Підпису.

Перед подачей электронного заявления на пенсию необходимо подготовить все необходимые документы, отсканировав их. Учтите следующее:

  • Скан-копии должны быть изготовлены с оригиналов документов.
  • Копии должны быть цветными, четкими и читабельными.
  • Сохраняйте сканы в форматах JPG или PDF.
  • Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.
  • Названия скан-копий должны соответствовать виду просканированного документа.

Алгоритм действий для оформления заявления

Вход в кабинет:

  • Зайдите на вебпортал Пенсионного фонда Украины;
  • Нажмите "Вход" в верхнем правом углу, выберите "Войти в систему" через "Дія.Підпис".

Авторизация через Дія.Підпис:

  • Нажмите "Получить код для входа";
  • Сканируйте QR-код с помощью приложения "Дія";
  • Активируйте Дія.Підпис, подтвердите свою личность и введите пятизначный код.

Подача заявления:

  • Войдите в личный кабинет.
  • Выберите раздел "О пенсионном обеспечении", тогда "Заявление на назначение пенсии".
  • Выберите вид пенсии, заполните анкету-опрос.
  • Добавьте скан-копии документов и нажмите "Сформировать заявление".
  • Подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и отправьте в ПФУ.
Автор: Дарія Подвишенна