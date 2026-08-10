Оформление пенсии онлайн: как это сделать в 2026 году

Украинцы могут оформить пенсию, даже не выходя из дома –, в режиме онлайн. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как оформить пенсию онлайн

Подать заявление на назначение пенсии можно достаточно быстро и удобно, что сообщили в ПФУ.

Пенсионерам необходимо выполнить следующие действия:

Войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпису";

в разделе "О пенсионном обеспечении" нажать "Заявление о назначении пенсии";

выбрать вид пенсии и ответить на вопросы для заполнения заявления;

прикрепить скан-копии необходимых документов;

дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных (просто поставить отметку).

Далее на экране появится полная форма заявления. Для завершения операции ее следует подписать с помощью КЭП или "Дія.Підпису" и отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

После рассмотрения заявления лицо получит информацию о ходе его обработки и соответствующее решение.

В частности, необходимо подготовить скан-копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

документы об образовании;

военный билет;

женщинам понадобится свидетельство о браке (в случае смены фамилии) и свидетельства о рождении детей;

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета;

прочие документы.

Следует добавить, что документы должны быть в формате PDF или JPG и не превышать 1 мегабайт.

Напомним, что украинцам следует тщательно следить за своими документами, чтобы не лишиться пенсии. Например, если человек получил ID-карту вместо бумажного паспорта, то необходимо внести изменения в пенсионное дело.

Кроме того, человек может оформить онлайн-способ выплаты пенсий. Это необходимо, например, в случае перевода получения пенсии с почты на банк.