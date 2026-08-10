Экономика Соцвыплаты Оформлення пенсії онлайн: як це зробити у 2026 році
10 августа, 22:06
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Оформление пенсии онлайн: как это сделать в 2026 году

Валерия Моргун

Украинцы могут оформить пенсию, даже не выходя из дома –, в режиме онлайн. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как оформить пенсию онлайн

Подать заявление на назначение пенсии можно достаточно быстро и удобно, что сообщили в ПФУ.

Пенсионерам необходимо выполнить следующие действия:

  • Войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпису";
  • в разделе "О пенсионном обеспечении" нажать "Заявление о назначении пенсии";
  • выбрать вид пенсии и ответить на вопросы для заполнения заявления;
  • прикрепить скан-копии необходимых документов;
  • дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных (просто поставить отметку).

Далее на экране появится полная форма заявления. Для завершения операции ее следует подписать с помощью КЭП или "Дія.Підпису" и отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

После рассмотрения заявления лицо получит информацию о ходе его обработки и соответствующее решение.

В частности, необходимо подготовить скан-копии следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;
  • документы об образовании;
  • военный билет;
  • женщинам понадобится свидетельство о браке (в случае смены фамилии) и свидетельства о рождении детей;
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию);
  • реквизиты банковского счета;
  • прочие документы.

Следует добавить, что документы должны быть в формате PDF или JPG и не превышать 1 мегабайт.

Напомним, что украинцам следует тщательно следить за своими документами, чтобы не лишиться пенсии. Например, если человек получил ID-карту вместо бумажного паспорта, то необходимо внести изменения в пенсионное дело.

Кроме того, человек может оформить онлайн-способ выплаты пенсий. Это необходимо, например, в случае перевода получения пенсии с почты на банк.

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