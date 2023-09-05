Новые функции Дии: как украинцам получить денежную помощь онлайн

Украинцы могут в Дии оформлять документы, назначать денежную помощь и даже покупать облигации. Сейчас в сервис был добавлен новый функционал для быстрого начисления социальных выплат.

Какие функции добавили в Дию

Ранее портал "Дія" официально стал аналогом бумажных документов. С течением времени функции этого сервиса начали расширяться. Теперь граждане Украины имеют право через приложение осуществлять идентификацию личности, оформлять компенсацию и пособие.

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Теперь семьи с детьми могут не стоять в очередях для назначения выплат. Достаточно ввести данные в Дию и подтвердить личность электронной подписью.

На какую помощь имеют право украинцы

Одинокой матери или отцу

Оформить денежную выплату, которая назначается отцу или матери, возможно, если они самостоятельно воспитывают ребенка. Подать заявление онлайн можно здесь.

Рассмотрение обращения длится до 10 дней.

При усыновлении

Усыновивший ребенка имеет право на денежные выплаты Для оформления помощи заполните форму.

Решение о предоставлении средств вам поступит в течение 10 следующих дней.