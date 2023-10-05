Все очень просто: как получить квитанцию за газ для субсидии

Украине, которые хотят оформить субсидию, часто обращаются в Нафтогаз с вопросом, как можно распечатать их квитанции. На самом деле это сделать гораздо легче, чем кажется.

Как получить квитанцию за газ

В компании рассказали, что нужные счета можно сформировать на сервисах:

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в чате-боте GASUA;

в Viber;

Telegram;

мессенджеры Facebook.

Чтобы загрузить счет, нужно в главном меню выбрать "Мой счет", а после "Загрузить счет" тогда квитанция загрузится на ваше устройство.

Для проверки лицевого счета необходимо авторизироваться и указать номер счета, ФИО и номер телефона через раздел "Другой счет".

К слову можно воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Для этого можно зайти в раздел "История счетов", выбрать нужную дату и выбрать пункт "Получить счет".

Где распечатать квитанцию

Распечатать квитанции Нафтогаза можно через терминалы EasyPay. Для этого нужно:

в строке поиска нужно ввести "Нефтегаз" и выбрать услугу "Нефтегаз (счет на оплату)" или нажать в категории "Коммунальные платежи" на эту же кнопку;

далее ввести номер лицевого счета и написать собственную фамилию, если личный счет по его имени;

нажать "Печать" и забрать платежку.

Также счета можно получить в отделениях таких банков и учреждений:

ПУМБ;

Сбербанк;

Новая Почта.

Какие еще документы нужны для оформления субсидии

Чтобы оформить субсидию на дому, можно воспользоваться приложением "Действие" или сайтом ПФУ. Независимо от того, где вы это будете делать, вам потребуются следующие документы:

заявление;

удостоверение личности;

право на доходы;

договор аренды или свидетельство на право собственности жилья по указанному адресу.

! Субсидию получают семьи, чья плата за коммунальные сервисы превосходит 15% от совокупного среднего дохода всех членов.