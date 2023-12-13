Почему вам могут отменить субсидию: изменения, о которых нужно сообщать ПФУ

Для назначения субсидии домохозяйство должно отвечать определенным критериям. В частности, речь идет о финансовом обеспечении семьи и ее местожительстве.

Почему могут отменить субсидию

Несмотря на то, что субсидия назначается на сезон, она может быть отменена вне очереди. Такое возможно, если нарушено одно из основных условий, ее получения.

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Сохранить субсидию при такой ситуации возможно. Нужно лишь своевременно уведомить ПФУ об изменениях. На это дается 30 календарных дней.

О каких изменениях нужно своевременно информировать ПФУ:

переезд;

приобретение дополнительного дохода;

изменение состава семьи;

имущественные изменения;

получение наследства;

покупка авто;

член семьи находится за границей более 60 календарных дней;

валютные операции более чем на 50 тысяч гривен (это дает основания не считать семью малообеспеченной).

Кто может получить субсидию

Субсидия может отменяться и при уведомлении об изменениях, если семья по причине этих обстоятельств больше не соответствует необходимым критериям.

Субсидия предоставляется как арендаторам, так и владельцам помещения. Для ее получения необходимо обратиться в ПФУ или воспользоваться услугой в приложении Дия.

Для оформления заявки на субсидию необходимо предоставить пакет документов. Сейчас этот перечень таков:

декларация о доходах;

заявление о потребности;

свидетельство на право собственности или договор аренды;

удостоверение личности.

Субсидия может быть отменена раньше из-за прекращения действия договора аренды.