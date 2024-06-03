Как оформить субсидию, если есть долги за коммуналку

Субсидия позволяет украинцам платить за коммуналку меньше. Эта помощь может быть начислена и при наличии долгов за ЖКУ, однако, для этого нужно знать определенные нюансы.

Как получить субсидию при наличии долгов

Если лицо имеет долги, оно не может получить субсидию. Однако выйти из этой ситуации можно, оформив реструктуризацию задолженности.

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Для назначения субсидии при наличии долга нужно заключить договор о его реструктуризации с поставщиком коммунальной услуги и приобщить копию этого договора к заявлению на субсидию,

– объясняют в ПФУ.

К тому же субсидия может предоставляться на те ЖКУ по которым нет долгов в отдельном порядке. Для этого необходимо сформировать специальное заявление с указанием услуг, где отсутствует задолженность.

Как оформить субсидию

Максимальная задолженность не может превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан – 680 гривен. При этом, просроченной она не должна быть более 3 месяцев.

Для оформления субсидии необходимо обратиться в ответственные органы с заявлением. Обязательно к нему нужно приложить следующие документы:

удостоверение личности;

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;

справку о доходах;

при наличии, договор об аренде указанного жилья.

В зависимости от сроков, указанных в договоре аренды, может корректироваться время действия субсидии.