Ограничения на карточные переводы: с какими изменениями украинцы столкнутся в феврале

С 1 февраля 2025 года банки Украины ввели новые ограничения на карточные переводы. В частности речь идет об операциях по реквизитам IBAN, с месячным лимитом в 150 тысяч гривен.

Ограничения на карточные переводы в Украине

Эти изменения были утверждены 10 декабря, пишет 24 канал со ссылкой на соответствующий меморандум.

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Ограничения действуют для клиентов, чьи доходы не имеют никаких документальных подтверждений. В частности банки отныне делят клиентов на три категории в зависимости от уровня риска:

для клиентов с высоким уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц;

для лиц со средним или низким уровнем риска, – 150 тысяч гривен ежемесячно.

Важно! Однако уже с 1 июня эта сумма уменьшится до 100 тысяч гривен.

Можно ли изменить лимит переводов

Любой желающий клиент может обратиться в банк, подписавший Меморандум, с запросом на повышение лимита. Однако для этого следует предоставить соответствующее документальное подтверждение законности денег.

Следует также добавить, что лимиты не будут распространяться на переводы между счетами, открытыми клиентом в одном банке.

Обратите внимание! Если человек имеет документально подтвержденные доходы, которые превышают установленный банком лимит, то переводы будут осуществляться в пределах подтвержденного дохода.