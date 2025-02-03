Ограничения на карточные переводы: с какими изменениями украинцы столкнутся в феврале
С 1 февраля 2025 года банки Украины ввели новые ограничения на карточные переводы. В частности речь идет об операциях по реквизитам IBAN, с месячным лимитом в 150 тысяч гривен.
Ограничения на карточные переводы в Украине
Эти изменения были утверждены 10 декабря, пишет 24 канал со ссылкой на соответствующий меморандум.
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Ограничения действуют для клиентов, чьи доходы не имеют никаких документальных подтверждений. В частности банки отныне делят клиентов на три категории в зависимости от уровня риска:
- для клиентов с высоким уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц;
- для лиц со средним или низким уровнем риска, – 150 тысяч гривен ежемесячно.
Важно! Однако уже с 1 июня эта сумма уменьшится до 100 тысяч гривен.
Можно ли изменить лимит переводов
Любой желающий клиент может обратиться в банк, подписавший Меморандум, с запросом на повышение лимита. Однако для этого следует предоставить соответствующее документальное подтверждение законности денег.
Следует также добавить, что лимиты не будут распространяться на переводы между счетами, открытыми клиентом в одном банке.
Обратите внимание! Если человек имеет документально подтвержденные доходы, которые превышают установленный банком лимит, то переводы будут осуществляться в пределах подтвержденного дохода.