Бензином не закончилось: в Крыму начались проблемы с продуктами

Во временно оккупированном Крыму после успешных ударов украинских дронов по логистике и нефтяной инфраструктуре возникли проблемы со снабжением. Однако если раньше жители полуострова жаловались на дефицит горючего, то теперь проблемы добрались из розничной торговли.

Какие лимиты в магазинах Севастополя

В супермаркетах Севастополя уже появились ограничения на продажу некоторых продуктов питания, пишет The Moscow Times.

Смотрите также Россияне не на шутку занервничали: что пошло не так в оккупированном Крыму

По данным российских СМИ, объявления о лимитах на продажу продуктов установили в местном супермаркете "Добрострой". Покупателям запретили брать некоторые товары сверх нормы, установленную на одного человека.

Как свидетельствует видео, снятое в магазине, посетители супермаркета не могли приобрести более трех бутылок растительного масла и трех пачек макарон в одни руки.

Как растут проблемы в Крыму

Проблемам с продуктами предшествовал топливный кризис, который продолжает нарастать на полуострове. Так, 22 мая в Севастополе ввели ограничения на продажу бензина – до 20 литров на одну машину. Тогда же ввели талоны на дизель.

После того как украинские Силы обороны нарастили удары по нефтеперерабатывающим заводам и грузовикам, которые доставляли товары в Крым через трассу "Новороссия", кризис усилился. Так называемая "власть" города заявила, что бензин АИ-92 и АИ-95 вообще "временно отсутствует".

Но на этом проблемы не закончились. Дефицит топлива продолжил расти, Поэтому, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев запретил свободную продажу бензина на заправках крупнейших местных сетей "ТЭС" и "АТАН".

С тех пор топливо водители могут приобрести только талонами, если успели купить их раньше. Потому что сейчас топливные карточки не продают. К тому же отпускают не более 20 литров в одни руки.

Более того, специальные контролеры следят на каждой АЗС за выполнением запрета и записывают номера всех автомобилей.

Когда объявили о талонах, многие восприняли это как шутку. Казалось, что такое могло быть где-то в девяностых или в Советском Союзе, но не сейчас. А теперь мы фактически вернулись к системе распределения. Бензин, если и есть, то получить его не так просто,

– рассказал житель Севастополя Михаил.

Заметьте! 31 мая ограничения на топливо охватили весь Крым. Так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов ввел лимит в 20 литров "в одни руки" на бензин АИ-92 и талоны на бензин АИ-95. В канистры топливо больше не продают вообще.