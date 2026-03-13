Помощь почти 11 тысяч для украинцев: успейте получить выплату

Жители Кременчуга имеют право на специальную помощь. Сейчас ее предоставляет UNHCR Ukraine. Заметим, что теперь граждане могут подавать заявки на электронную очередь для получения этой выплаты.

Кто имеет право на такую помощь? Размер этой помощи в целом составляет – 10 800 гривен, сообщается на сайте УВКБ ООН. Читайте также Новая поддержка от государства: кто получит полторы тысячи Зеленского На такую помощь имеют право: ВПЛ, если они осуществили перемещение в течение последних 6 месяцев.

Граждане, которые были вынуждены вернуться к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения. При условии, что переезд произошел из-за военных действий, которые начались 24 февраля 2022 года, сообщается на странице фонда. Важно! К тому же граждане должны соответствовать одному из определенных критериев уязвимости. Кроме этого семья должна: иметь доход менее 6 318 гривен на каждого человека в семье;

не получать помощь в течение последних 3 месяцев;

не получать ранее помощь от УВКБ ООН. Что важно знать, чтобы получить эту помощь? Пункт сбора данных работает исключительно по электронной записи. Чтобы зарегистрироваться, нужно сначала заполнить форму.

Заметим, что заполнение приведенной выше анкеты не является регистрацией. Это лишь заявка. Затем происходит проверка, если заявитель соответствует установленным требованиям, его пригласят дальше.

Связь будет происходить с помощью телефона. Если специалист вам не звонил, вы не соответствуете установленным условиям.