Кто имеет право на такую помощь?

Размер этой помощи в целом составляет – 10 800 гривен, сообщается на сайте УВКБ ООН.

На такую помощь имеют право:

  • ВПЛ, если они осуществили перемещение в течение последних 6 месяцев.
  • Граждане, которые были вынуждены вернуться к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения. При условии, что переезд произошел из-за военных действий, которые начались 24 февраля 2022 года, сообщается на странице фонда.

Важно! К тому же граждане должны соответствовать одному из определенных критериев уязвимости.

Кроме этого семья должна:

  • иметь доход менее 6 318 гривен на каждого человека в семье;
  • не получать помощь в течение последних 3 месяцев;
  • не получать ранее помощь от УВКБ ООН.

Что важно знать, чтобы получить эту помощь?

  • Пункт сбора данных работает исключительно по электронной записи. Чтобы зарегистрироваться, нужно сначала заполнить форму.

  • Заметим, что заполнение приведенной выше анкеты не является регистрацией. Это лишь заявка. Затем происходит проверка, если заявитель соответствует установленным требованиям, его пригласят дальше.

  • Связь будет происходить с помощью телефона. Если специалист вам не звонил, вы не соответствуете установленным условиям.