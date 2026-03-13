Кто имеет право на такую помощь?

Размер этой помощи в целом составляет – 10 800 гривен, сообщается на сайте УВКБ ООН.

На такую помощь имеют право:

ВПЛ, если они осуществили перемещение в течение последних 6 месяцев.

Граждане, которые были вынуждены вернуться к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения. При условии, что переезд произошел из-за военных действий, которые начались 24 февраля 2022 года, сообщается на странице фонда.

Важно! К тому же граждане должны соответствовать одному из определенных критериев уязвимости.

Кроме этого семья должна:

иметь доход менее 6 318 гривен на каждого человека в семье;

не получать помощь в течение последних 3 месяцев;

не получать ранее помощь от УВКБ ООН.

Что важно знать, чтобы получить эту помощь?