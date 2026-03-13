Розмір цієї допомоги загалом складає – 10 800 гривень, повідомляється на сайті УВКБ ООН.

Читайте також Нова підтримка від держави: хто отримає півтори тисячі Зеленського

На таку допомогу мають право:

Важливо! До того ж громадяни мають відповідати одному з визначених критеріїв вразливості.

Окрім цього родина має:

Пункт збору даних працює виключно за електронним записом. Щоб зареєструватися, потрібно спочатку заповнити форму.

Зауважимо, що заповнення наведеної вище анкети не є реєстрацією. Це лише заявка. Потім відбувається перевірка, якщо заявник відповідає встановленим вимогам, його запросять далі.