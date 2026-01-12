Отпуска станет больше: украинцы будут работать по новым правилам

Правительство приняло проект обновленного Трудового кодекса Украины, теперь его рассмотрят в парламенте. Документ четко определяет признаки трудовых отношений и предусматривает гибкость форм занятости.

Что известно о новом Трудовом кодексе?

Более того, изменения приблизят Украину к европейским нормам, ведь работникам гарантируют дополнительные 4 дня отпуска в год. Подробнее сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра экономики Дарьи Марчак для Forbes Ukraine.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разработало обновленный Трудовой кодекс в рамках социального диалога и серии консультаций с представителями сторон работников и работодателей, бизнес-ассоциациями, экспертной средой и международными партнерами.

Среди ключевых изменений – новые виды трудовых контрактов, возможность гибко их сочетать, цифровизация процессов, увеличение продолжительности отпусков и изменения в процедуре увольнения работника.

Обратите внимание! 8 признаков трудовых отношений помогут уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость "из тени". Предварительные оценки по детенизации рынка труда – 43 миллиарда гривен в год.

К слову, в проекте в проекте дистанционная работа определена как отдельный вид трудового договора. Ее формат должен быть согласован между работником и работодателем и зафиксирован в договоре, в том числе и в смешанном режиме (частично в офисе, частично удаленно).

Также кодекс предусматривает случаи, когда дистанционный формат имеет приоритет для некоторых социальных категорий (беременных женщин, людей, воспитывающих ребенка до полутора лет или ребенка с инвалидностью), а также как временная защита при моббинге или дискриминации.

Механизм определения минимальной зарплаты – месячной и почасовой – согласовали со стандартами ЕС. Ее уровень будут устанавливать как процент от средней зарплаты, а конкретный показатель будет определять правительство.

Как изменятся отпуска для работников?

Напомним, действующее трудовое законодательство гарантирует 24 календарных дня ежегодного отпуска. В то же время европейские стандарты – а проект документа является важным шагом в рамках евроинтеграции – предусматривают 28 дней оплачиваемого отпуска для работника.

Поэтому Кодекс приближает нас к европейским нормам, гарантируя работникам дополнительные 4 дня отпуска в год,

– сказала Марчак в эфире телемарафона.

Кроме того, отпуск по уходу за ребенком смогут брать оба родителя: и мать, и отец – по два месяца.

Когда изменения вступят в силу?