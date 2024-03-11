Льготы на оплату ЖКУ: кто из военных может их получить

Украинские военные имеют право на некоторые льготы. Также определенные из них доступны для их семей.

Какие льготы могут получить семьи военных

Члены семьи участника войны имеют право на льготы на оплату ЖКУ. Их размер такой же, как и у защитника.

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Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу,

– говорится в сообщении ПФУ

Кто относится к членам семьи льготника

супруг/супруга защитника;

нетрудоспособные родители;

несовершеннолетние действия воинов (младше 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, если они имеют инвалидность I или II группы с детства или же граждане с I группой инвалидности;

человек, находящийся под опекой или нуждающийся в попечительстве от гражданина, который имеет право на указанные льготы;

гражданин, проживающий с лицом с инвалидностью I группы, приобретенной на войне, при этом человек с увечьем не состоит в браке.

Максимальная величина дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в 2024 году – 4 240 гривен.