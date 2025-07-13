Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа

Потребители газа в Украине должны платить два счета – непосредственно за потребленный газ и за доставку газа. Это может быть сложным для пенсионеров.

Обязательна ли платежка за доставку газа?

Потребители должны платить за транспортировку газа, даже если не пользуются им, однако имеют подключение к сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

Смотрите также Цены на газ в Украине выросли: повысят ли тариф для населения

Для расчета этого платежа учитывают минимально установленные показатели, поэтому отдельных тарифов на газ или льгот для пенсионеров нет. Чтобы сэкономить деньги, пенсионеру нужно полностью отсоединиться от газовой сети.

Специальных льгот или права не платить за доставку газа, однако не отсоединяться от сети, у пенсионеров нет.

Как отсоединиться от сети?

Прекратить поставки газа можно, разорвав контракт с компанией, обслуживающей ваш дом. Для этого нужно:

Получить специальный акт об остановке поставок газа;

Обратиться к оператору газораспределительной сети с официальной просьбой расторгнуть договор.

После этого специалисты приедут и путем перекрытия запорных устройств или установки инвентарной заглушки и опломбирования отсоединят вас от газовой сети. Если же компания откажется расторгнуть договор, то потребитель может пожаловаться в НКРЕКП.

Важно! "Нафтогаз" поставляет газ для украинских семей по 7,96 грн за кубометр. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года. Решение о неизменности цены приняли благодаря мораторию на повышение цен на природный газ.