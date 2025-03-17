Некоторые из украинцев заплатят дополнительную сумму за газ в этом году

В Украине действует мораторий на повышение цен на коммунальные тарифы. Несмотря на это, в 2025 году некоторые украинцы снова будут платить дополнительные средства за природный газ.

Кто заплатит дополнительно за газ

Дополнительная плата связана с новой услугой по техническому обслуживанию зданий, тарифы на которую были обнародованы Львовским филиалом ООО "Газораспределительные сети Украины", передает 24 Канал.

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В этом году граждане получат "третью платежку" за природный газ, которая будет включать оплату за услугу по техническому обслуживанию здания. Это касается жителей многоквартирных домов.

Стоимость услуги будет зависеть от нескольких факторов, таких как длина общих сетей, количество муфтовых соединений и кранов в здании. Общую сумму распределят на всех жителей дома.

Такие платежки будут поступать раз в три или пять лет, в зависимости от возраста газовых сетей:

Если сетям более 25 лет – раз в три года;

Если сетям менее 25 лет – раз в пять лет.

Обратите внимание! Цены на услугу по техническому обслуживанию зданий будут варьироваться в зависимости от области. Стоимость услуги может быть разной, но не превышает 500 гривен. Максимальная сумма, которую граждане должны будут заплатить, составляет 481 гривну.