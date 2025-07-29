Ошибок в платежках не будет: как правильно платить за газ, чтобы избежать долгов

При оплате услуги по распределению газа важно заполнять свои данные. В противном случае оплату за газ могут не засчитать, из-за чего могут накопиться долги.

Когда могут не зачислить оплату за газ?

Даже при своевременной оплате за газ может появиться долг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский филиал "Газсети".

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Ежемесячно украинцы платят за услугу по распределению газа через различные сервисы. Если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не получится идентифицировать и зачислить на лицевой счет.

Чтобы избежать неприятностей, нужно: проверять внесение своих данных в поле "Назначение платежа":

Номер личного счета;

Фамилия, имя и отчество плательщика;

Полный адрес помещения;

Оплату услуги по распределению газа.

Что делать, если допустили ошибку?

Допущенную ошибку ее можно исправить. Для этого нужно:

Обратиться в Центры обслуживания клиентов;

Предоставить подтверждающие документы об оплате.

Обратите внимание! Тарифы на газ в Украине останутся фиксированными на уровне 7,96 гривны за кубометр с 1 сентября, без повышения во время отопительного сезона.