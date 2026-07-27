Борщевой набор резко подорожал за неделю: какие овощи прибавили в цене больше всего

На украинском оптовом рынке на прошлой неделе значительно подорожали овощи борщового набора. В то же время сезонные фрукты, ягоды и бахчевые культуры, напротив, продолжили дешеветь из-за увеличения предложения.

Какие овощи больше подорожали

На минувшей неделе в Украине зафиксировали существенный рост оптовых цен на овощи борщового набора. По данным аналитиков EastFruit , больше всего подорожали картофель и репчатый лук.

Оптовые цены на картофель выросли с 10 – 15 до 13 – 28 гривен за килограмм. Наибольший скачок продемонстрировал репчатый лук, подорожавший почти вдвое – с 16 – 20 до 29 – 33 гривен за килограмм.

Также возросла стоимость моркови – с 22 – 28 до 23 – 37 гривен за килограмм. Белокочанная капуста теперь продается в группе по 20 – 24 гривны за килограмм вместо 18 – 25 гривен неделей раньше, а свекла – по 12 – 14 гривен против 10 – 15 гривен.

Кроме того, дороже стали тепличные овощи. Помидоры поднялись в цене с 40 – 75 до 60 – 75 гривен за килограмм, а огурцы – с 15 – 30 до 18 – 45 гривен. В то же время, сладкий перец подешевел с 70 – 175 до 45 – 100 гривен за килограмм, а баклажаны – с 70 – 100 до 25 – 35 гривен.

Бахчевые, ягоды и фрукты дешевеют

Во фруктово-ягодном сегменте продолжается сезонное удешевление продукции. Из-за увеличения предложения на рынке существенно упали цены на бахчевые культуры.

Оптовая стоимость арбузов снизилась с 20 – 30 до 13 – 15 гривен за килограмм. Дыни подешевели более чем вдвое – с 60 – 120 до 30 – 50 гривен за килограмм.

Также дешевле стали сезонные фрукты и ягоды. Абрикосы сейчас продают по 50 – 90 гривен за килограмм против 45 – 120 гривен раньше. Сливы подешевели с 50 – 100 до 35 – 55 гривен за килограмм, а голубика – с 200 – 300 до 120 – 160 гривен.

Эксперты объясняют такую динамику сезонным увеличением объемов поступления фруктов и ягод на рынок. Подорожание овощей борщового набора связывают с колебанием предложения и постепенным исчерпанием запасов ранней продукции.

Между тем, на украинских рынках появился ранний виноград нового урожая , а выбор продукции постепенно увеличивается. Несмотря на старт сезона, цены пока остаются достаточно высокими, хотя покупатели уже могут найти разные сорта в широком ценовом диапазоне.