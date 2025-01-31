Венгрия снова угрожает блокировать санкции против России, если транзит газа не восстановится

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова угрожает заблокировать санкции против России, если Украина не возобновит транзит газа. Страна может воспользоваться правом вето через полгода, когда встанет вопрос продления санкций.

Будет ли блокировать Венгрия санкции

На этой неделе венгерские власти получили гарантии от руководства ЕС по восстановлению газового транзита через территорию Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По словам Орбана, именно гарантии ЕС заставили правительство страны изменить свою позицию и сейчас не блокировать санкции против России. Впрочем, если транзит не восстановится, премьер-министр Венгрии угрожает вообще отменить санкции.

Поскольку для принятия такого решения необходимо единодушие всех 27 стран-членов ЕС, Будапешт может заблокировать санкционный пакет.

Напомним! 27 января Европейская комиссия пообещала продолжить переговоры с Украиной по поставкам природного газа в Европу, привлекая к ним Венгрию и Словакию. В тот же день Будапешт поддержал продление санкций против России еще на шесть месяцев, что позволило Евросоюзу принять соответствующее решение.

Какие гарантии Венгрия получила от ЕС

Европейская комиссия обязалась защищать энергетическую инфраструктуру, поставляющую газ и нефть в страны Европейского Союза.

Заметьте! Как ранее сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, Еврокомиссия отметила, что целостность газо- и нефтепроводов, которые обеспечивают энергоснабжение государств ЕС, является вопросом общеевропейской безопасности. Кроме того, Брюссель настаивает на получении от Украины гарантий бесперебойных поставок нефти в ЕС.