Орбан прибегнул к новым угрозам: Венгрия вслед за Фицо шантажирует Украину светом
- Орбан не исключает возможность остановки электроснабжения Украины, если та не возобновит транзит нефти.
- Таким образом Венгрия присоединилась к угрозам Словакии – Фицо требует возобновить работу "Дружбы" до 23 февраля.
Премьер-министр Венгрии присоединился к очередной порции угроз Киеву. Виктор Орбан не исключил возможности остановки поставок электроэнергии Украине, если та не возобновит транзит нефти.
Чем Украине угрожает Венгрия?
Слова политика цитирует Telex. В субботу, 21 февраля, он выступил на предвыборном мероприятии под видом антивоенной конференции.
Смотрите также Угрозы из-за "Дружбы": останется ли Украина без топлива и как Венгрия и Словакия зависят от России
После очередного российского обстрела из-за поврежденного оборудования транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился.
Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в бездействии якобы чисто по политическим соображениям, и прибегнул к шантажу, поставив на паузу поставки дизельного топлива.
Теперь же Орбан угрожает Украине прекратить электроснабжение.
Конечно, у нас есть некоторые недостатки, но нельзя сказать, что мы неопытные или неумные. Мы точно знаем, как вести себя в такой ситуации, и будем вести себя соответственно. Тот, кто нас укусит, сломает себе зубы,
– угрожал украинцам Орбан.
Напомним, накануне к подобным угрозам прибегнул словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он пообещал прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, если та не возобновит работу "Дружбы" до понедельника, 23 февраля.
Что известно о ситуации с "Дружбой"?
Украина якобы предлагает использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие пути, например нефтепровод Одесса – Броды. Об этом говорится в письме директората по вопросам энергетики Еврокомиссии, с которым ознакомилась "Европейская правда".
Фицо обвиняет в ситуации Владимира Зеленского, который якобы враждебно относится к Словакии и не хочет понимать ее "мирного подхода". Свои угрозы премьер подкрепил информацией о том, что в январе необходимых для стабилизации украинской энергетической сети аварийных поставок было вдвое больше, чем за весь 2025 год.
Кроме того, Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита на 90 миллиардов евро, ведь для принятия решения нужна единодушная поддержка всех государств-членов ЕС.