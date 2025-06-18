Нефтяное давление: что произойдет, если Иран перекроет Ормузский пролив

Ормузский пролив – стратегическая артерия для трети мирового экспорта нефти. Перекрытие этого торгового пути Ираном может иметь очень негативные последствия.

Какие цены на нефть зависят от конфликта Ирана и Израиля

Конфликт между Израилем и Ираном не повлияет критически на мировые цены на нефть, если он не разрастется и удастся избежать широкой эскалации, рассказал координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман в комментарии 24 Каналу.

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Например, цены Brent будут колебаться как сейчас – от 65 до 75 долларов за баррель,

– отметил считает Гетман.

Однако, по словам эксперта, совсем другие последствия будет иметь полное перекрытие Ормузского пролива и, соответственно, мирового потока нефти. В таком случае цены на нефть в мире достигнут рекордных показателей.

Важно! Сейчас Ормузский пролив не перекрыт, движение транспорта по нему продолжается. И, по мнению аналитиков, вероятность его перекрытия является невысокой.

Какие последствия будет иметь перекрытие Ормузского пролива

Иран не спешит перекрывать Ормузский пролив, несмотря на удары Израиля по его объектам. Это негативно повлияет на всю мировую торговлю:

Через Ормузский пролив экспортируется 30% всей сырой нефти в мире и 20% природного газа.

От этого морского пути, который соединяет Персидский залив и Индийский океан зависит и сам Иран.

США и Китай зависят от импорта нефти из Персидского залива. Поэтому если Ормузский пролив перекроют, они будут вынуждены отправить свои военно-морские силы для его разблокирования.

Из-за перекрытия пролива Кувейт, Оман и Катар потеряют весь экспорт нефти, Ирак – 85% экспорта, поскольку не имеют другого пути к рынку. Тогда цены на нефть Brent достигнут более 100 долларов за баррель.

Стоит знать! По мнению эксперта, нефть может подорожать даже до 120 долларов за баррель и выше. Это может произойти, если Иран решит бомбить нефтедобывающие объекты в Персидском заливе. Все они расположены в пределах досягаемости ракет Ирана, а вот защитить их почти невозможно.