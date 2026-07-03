Торговля больше не будет свободной: Европа готовится к неизбежному в Ормузе

После подписания временного мирного соглашения между США и Ираном судоходство в Ормузском проливе активизировалось, но не вернулось к довоенному уровню. Однако будущее этого морского пути по-прежнему остается неопределенным.

К чему готовится Европа

Ведущие европейские государства считают, что всем торговым судам, которые будут проходить через Ормуз, вероятно, придется платить определенные сборы Ирану и Оману, пишет Bloomberg.

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Собеседники издания, осведомленные о ходе переговоров относительно будущего пролива, рассказывают о беспокойстве в европейских столицах. По их словам, введение определенной платы за пользование проливом в Европе считают фактически неизбежным.

Более того, некоторые европейские лидеры якобы уже смирились с введением сборов, но призывают Иран и Оман не дискриминировать суда по их национальной принадлежности.

В то же время пока неясно, какой именно вид платежей или их размер были бы готовы принять отдельные страны Европы.

Что говорят страны Персидского залива

Отдельные чиновники стран Персидского залива неофициально соглашаются с выводами Европы.

Однако единой и официальной позиции по поводу судебного сбора за проход через Ормуз нет.

На прошлой неделе Оман сообщил европейским чиновникам, что возвращение к довоенному режиму судоходства в проливе невозможно.

Один из вариантов судоходства предусматривает, что танкеры, которые будут экспортировать из Персидского залива газ и нефть, могут уплачивать сборы за экологические услуги по очистке акватории и за навигационное обеспечение.

Вместе с тем США и арабские государства Персидского залива настаивают на том, что Иран и Оман не имеют права вводить какие-либо сборы за проход через пролив. Они опасаются, что это может стать прецедентом, который позволит другим государствам взимать плату за пользование другими международными морскими путями.

Правительство Бахрейна уже заявило, что страна не соглашалась и даже не готова согласиться на какие-либо сборы или пошлины для судов в Ормузе.

Свободное и беспрепятственное прохождение международного судоходства через пролив является вопросом международного права, а не предметом переговоров,

– подчеркнули в Бахрейне.

Таким образом, судьба свободной торговли через Ормуз остается под вопросом. Иран стремится получить дополнительный доход от пролива, Оман находится под давлением как Тегерана, так и Запада. Но если сборы все же введут, то транспортировка через пролив подорожает, а это может привести в итоге к удорожанию товаров.

Напомним, в настоящее время продолжаются переговоры между Ираном, Оманом и другими странами региона относительно будущего Ормузского пролива. Параллельно на этой неделе в Катаре проходили непрямые консультации между Вашингтоном и Тегераном.