Ормузский пролив частично "оживает" – в Индию направляется первый танкер с СПГ

Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировых объемов сжиженного природного газа, уже несколько месяцев остается фактически заблокированным на фоне конфликта США и Ирана. Однако ближневосточные страны до сих пор пытаются осторожно поставлять топливо своим ключевым покупателям.

Что известно о возобновлении экспорта?

Так, недавно танкер с сырьем для Индии покинул Ормузский пролив. Это стало первым рейсом такого типа с момента начала войны в регионе, передает Bloomberg 24 мая.

Смотрите также Европа на пороге нового газового шока: осталось всего три месяца

Интересно, что из-за напряженной ситуации большинство танкеров проходят Ормузский пролив с выключенными транспондерами, чтобы не раскрывать своё местонахождение. Так могло произойти и на этот раз.

Судно Al Hamra, принадлежащее Adnoc Logistics & Services и направлялось к западному побережью Индии, перестало передавать сигнал еще 19 апреля. По данным Bloomberg, в этот период судно загрузило СПГ на экспортном терминале Das Island в Абу-Даби, хотя официально его маршрут не отслеживался. Подобным способом компания якобы ранее отправила еще два груза – в Японию и Китай.

Вероятно, это связано с мерами безопасности в отношении газовозов и экипажей. Однако в Adnoc такие действия пока публично не комментировали.

Хотя этот шаг свидетельствует о том, что экспортеры СПГ из Персидского залива находят способы поставки топлива клиентам, это все равно составляет лишь долю от довоенных объемов,

– подытожили журналисты.

У кого Индия обычно покупает сжиженный газ?