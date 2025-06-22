Танкеры убегают из Ормузского пролива: начнет ли Иран блокаду нефтяного маршрута

Ситуация в Ормузском проливе обостряется после. Первые суда меняют маршруты, а трейдеры опасаются перекрытия главного маршрута перевозки нефти.

Как танкеры реагируют на удары США по Ирану

Два супертанкера, Coswisdom Lake и South Loyalty, каждый из которых способен перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, совершили разворот в Ормузском проливе на фоне авиаударов США по Ирану, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По данным системы отслеживания судов, оба танкера вошли в пролив в воскресенье, 22 июня, однако внезапно изменили курс.

Одно из судов впоследствии выполнил второй разворот и сейчас снова движется через Ормузский пролив.

Другой танкер остался за пределами Персидского залива по состоянию на понедельник, 23 июня.

Стоит знать! После ударов Израиля по Ирану 13 июня в Персидском заливе все чаще возникают радиопомехи в работе электроники и сигналов судов. Несмотря на это, танкеры с нефтью и газом продолжили движение через пролив. Но действия этих двух танкеров могут свидетельствовать о начале перенаправления маршрутов.

Решится ли Иран перекрыть Ормузский пролив

Владельцы судов и трейдеры внимательно следят за ситуацией. Некоторые из них уже рассматривают альтернативные маршруты поставок на случай, если Иран перекроет Ормузский пролив. Впрочем, по мнению обозревателя Reuters Рона Буссо, даже если это произойдет, любой сбой будет коротким.

По его словам, после ударов США у Ирана осталось мало карт, поэтому он может ответить жестко.

Иран может попытаться заминировать Ормузский пролив, ширина которого в самом узком месте составляет 55 километров.

Иранская армия также может ударить по судам или захватить танкеры в заливе.

Однако на любую попытку будет быстрый ответ ВМС США, поэтому шок от блокирования пролива и поставок долго не продержится.

Такой шаг Ирана почти наверняка приведет к резкому скачку мировых цен на энергоносители, впрочем история и текущая динамика рынка предполагают, что любой шаг, вероятнее всего, будет менее разрушительным, чем опасаются инвесторы,

– уверен Буссо.

Важно! У мирового рынка нефти есть резервы. В частности, страны ОПЕК+ имеют около 5,7 миллиона баррелей избыточных мощностей в день. И хотя Ормузский пролив крайне важна для поставки нефти, Саудовская Аравия и ОАЭ смогли бы обойти блокировку с помощью своих нефтепроводов.