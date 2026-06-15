После заявлений Трампа что-то пошло не так: танкеры не спешат в Ормуз
США и Иран достигли рамочного мирного соглашения, предусматривающего открытие Ормузского пролива. Однако мировые судоходные компании не спешат использовать этот маршрут, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.
Почему перевозчики не спешат в Ормуз
В понедельник, 15 июня, перед саммитом G7 в Эвиане Трамп подтвердил, что мирное соглашение между США и Ираном уже заключено дистанционно, а официально меморандум о взаимопонимании подпишут в пятницу, пишет Reuters.
Смотрите также Трамп оставил сложные вопросы "на потом": что известно о ключевых пунктах соглашения между США и Ираном
На фоне таких новостей мировые цены на нефть, по данным издания, упали за день примерно на 5%.
Более того, в своей социальной сети Truth Social американский лидер заявил, что танкеры с нефтью уже якобы покидают Ормуз.
Суда, загруженные нефтью, начинают выходить из пролива, двигаясь по южному маршруту, который является абсолютно безопасным, защищенным и чистым,
– написал Трамп.
Однако данные мониторинга судов не зафиксировали значительного оживления движения. В понедельник через Ормузский пролив прошел лишь один танкер со сжиженным природным газом индийской компании Petronet.
В то же время десятки нефтяных танкеров продолжали скапливаться по обе стороны пролива.
Судоходные компании, вероятно, хотят дождаться подтверждения, что соглашение действительно работает, поскольку ранее мы уже дважды видели кратковременное "открытие" Ормузского пролива,
– пояснил аналитик Jyske Bank Хайдер Анджум.
Что говорят судоходные компании
Трейдеры в целом положительно восприняли новости о соглашении, однако отмечают, что ждут подробностей, в частности о разминировании Ормуза.
В Японской ассоциации судовладельцев заявили, что приветствуют мирное соглашение, но хотят больше конкретики.
В нынешней ситуации мы не можем просто сказать: "Хорошо, вперед", опираясь лишь на новости о соглашении,
– отметил представитель ассоциации.
Председатель итальянской ассоциации судовладельцев Assarmatori Стефано Мессина заметил, что за последние месяцы они уже неоднократно слышали о прекращении боевых действий, но потом все начиналось заново.
Норвежская ассоциация судовладельцев подчеркнула, что детали соглашения и масштабы минной опасности пока остаются неясными. А датский гигант Maersk отметил, что пока не планирует активизировать деятельность на Ближнем Востоке.
Международная ассоциация судовладельцев BIMCO продолжает считать проход через Ормузский пролив очень рискованным из-за угрозы морских мин.
В то же время представитель компании ICIS Дэвид Джорбеназе уверен, что для полноценного возобновления движения понадобятся недели на разминирование и нормализацию страховых рисков.
Возвращение к довоенным объемам перевозок реалистично ожидать только в 2027 году, и только при условии, что соглашение будет действовать без инцидентов, а добыча восстанавливается достаточно быстро,
– добавил аналитик.
Обратите внимание! По данным аналитической компании Kpler, по состоянию на 15 июня в районе Персидского залива находилось примерно 155 танкеров с нефтью и химической продукцией. Тогда как по оценкам компании Oil Brokerage, в регионе может находиться до 215 судов.
- Напомним, в ночь на 15 июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о достижении договоренностей между США и Ираном. По его словам, стороны согласились на полное прекращение огня. Впоследствии информацию подтвердил президент США Дональд Трамп, который заявил, что соглашение, среди прочего, предусматривает возобновление судоходства через Ормузский пролив.
- На фоне этих новостей мировые цены на нефть в понедельник опустились до самого низкого уровня за последние три месяца. Эксперты объясняют это тем, что трейдеры начали закладывать в свои прогнозы перспективу возобновления нормальных поставок нефти, из-за чего так называемая геополитическая премия за риск начала быстро уменьшаться.
- Конфликт, разгоревшийся 28 февраля после американо-израильских ударов, почти парализовал движение через Ормузский пролив. Именно по этому маршруту проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Помимо энергоносителей, через пролив транспортируются алюминий, удобрения и ряд других важных товаров.