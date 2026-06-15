После заявлений Трампа что-то пошло не так: танкеры не спешат в Ормуз

США и Иран достигли рамочного мирного соглашения, предусматривающего открытие Ормузского пролива. Однако мировые судоходные компании не спешат использовать этот маршрут, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.

Почему перевозчики не спешат в Ормуз

В понедельник, 15 июня, перед саммитом G7 в Эвиане Трамп подтвердил, что мирное соглашение между США и Ираном уже заключено дистанционно, а официально меморандум о взаимопонимании подпишут в пятницу, пишет Reuters.

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На фоне таких новостей мировые цены на нефть, по данным издания, упали за день примерно на 5%.

Более того, в своей социальной сети Truth Social американский лидер заявил, что танкеры с нефтью уже якобы покидают Ормуз.

Суда, загруженные нефтью, начинают выходить из пролива, двигаясь по южному маршруту, который является абсолютно безопасным, защищенным и чистым,

– написал Трамп.

Однако данные мониторинга судов не зафиксировали значительного оживления движения. В понедельник через Ормузский пролив прошел лишь один танкер со сжиженным природным газом индийской компании Petronet.

В то же время десятки нефтяных танкеров продолжали скапливаться по обе стороны пролива.

Судоходные компании, вероятно, хотят дождаться подтверждения, что соглашение действительно работает, поскольку ранее мы уже дважды видели кратковременное "открытие" Ормузского пролива,

– пояснил аналитик Jyske Bank Хайдер Анджум.

Что говорят судоходные компании

Трейдеры в целом положительно восприняли новости о соглашении, однако отмечают, что ждут подробностей, в частности о разминировании Ормуза.

В Японской ассоциации судовладельцев заявили, что приветствуют мирное соглашение, но хотят больше конкретики.

В нынешней ситуации мы не можем просто сказать: "Хорошо, вперед", опираясь лишь на новости о соглашении,

– отметил представитель ассоциации.

Председатель итальянской ассоциации судовладельцев Assarmatori Стефано Мессина заметил, что за последние месяцы они уже неоднократно слышали о прекращении боевых действий, но потом все начиналось заново.

Норвежская ассоциация судовладельцев подчеркнула, что детали соглашения и масштабы минной опасности пока остаются неясными. А датский гигант Maersk отметил, что пока не планирует активизировать деятельность на Ближнем Востоке.

Международная ассоциация судовладельцев BIMCO продолжает считать проход через Ормузский пролив очень рискованным из-за угрозы морских мин.

В то же время представитель компании ICIS Дэвид Джорбеназе уверен, что для полноценного возобновления движения понадобятся недели на разминирование и нормализацию страховых рисков.

Возвращение к довоенным объемам перевозок реалистично ожидать только в 2027 году, и только при условии, что соглашение будет действовать без инцидентов, а добыча восстанавливается достаточно быстро,

– добавил аналитик.

Обратите внимание! По данным аналитической компании Kpler, по состоянию на 15 июня в районе Персидского залива находилось примерно 155 танкеров с нефтью и химической продукцией. Тогда как по оценкам компании Oil Brokerage, в регионе может находиться до 215 судов.