Несмотря на угрозы Тегерана: танкеры с СПГ прорываются через Ормуз

Спрос на газ в мире остается высоким, особенно в странах Азии. Поэтому танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) прорываются через Ормузский пролив, несмотря на обострение конфликта и угрозы Ирана.

Как судам удалось против Ормуза

Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов компаний LSEG и Kpler, пишет Reuters.

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По их информации, что три танкера с СПГ прошли Ормуз. Речь идет о судах:

Lebrethah и Rasheeda компании QatarEnergy;

и Marigold, которым руководит Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

В целях безопасности суда двигались проливом с выключенными транспондерами, чтобы их нельзя было отследить. Поэтому точное время прохождения пролива остается неизвестным.

Однако аналитики определили, что Lebrethah и Rasheeda находились к западу от пролива 1 июня и 30 апреля соответственно. Оба судна вышли с грузом сжиженного газа из экспортного терминала Рас-Лаффан в Катаре.

Впоследствии они снова появились в системах отслеживания 10 июня, уже миновав Ормуз.

Marigold последний раз видели еще 1 мая без груза к востоку от пролива. Затем он загрузился на острове Дас, выключил транспондеры и повторно появился на радарах уже 10 июня.

Все три танкера с СПГ движутся в направлении азиатских портов:

Lebrethah, который загрузился 22 мая, направляется в Пакистан;

Rasheeda, находящийся в рейсе с 27 февраля, идет в направлении Юго-Восточной Азии;

а Marigold после загрузки 25 мая направляется в Индию.

Важно! По последним данным аналитиков, с начала войны США против Ирана в конце февраля, не менее 12 партий СПГ прошли через Ормузский пролив, несмотря на обострение ситуации с безопасностью в регионе.

Какова ситуация в Ормузском проливе

Танкеры продолжают движение в районе Ормузского пролива, несмотря на резкое обострение ситуации с безопасностью и рост военной напряженности в регионе.

Конфликт между США и Ираном набирает обороты: уже второй день подряд стороны обмениваются воздушными ударами. Сначала американские силы атаковали в ответ после сбития ударного вертолета Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом.

Эскалация продолжилась в ночь на 11 июня, когда США нанесли серию ударов по объектам в Сирике, на острове Кешм, в Минаби и Исфахане. Тегеран оперативно отреагировал, заявив о готовности ответить на любые атаки или угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

На фоне обострения Иран объявил о фактическом блокировании Ормузского пролива. В заявлении говорится о запрете движения всех судов, как нефтяных танкеров, так и коммерческого транспорта. Нарушение этих ограничений, по словам военных, может расцениваться как цель для поражения.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых ударов, если Тегеран не пойдет на мирное соглашение, а также подтвердил атаку на судно, которое перевозило иранскую нефть.