Немецкий концерн Rheinmetall получил крупный заказ от США. Вероятно, получателем боеприпасов будет Украина.

Что известно о заказе артснарядов от США?

Rheinmetall подписали контракт с компанией Global Military Products, работающей по заказу США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также PURL работает: шесть стран НАТО выделили миллиарды на нужды ВСУ

По этому контракту Rheinmetall будет производить 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов. Стоимость контракта – 444 миллиона евро (521 миллион долларов).

170 миллионов евро уже поступили в рамках предварительного заказа, а еще 274 миллиона поступят в следующих заказах.

Отмечается что все эти снаряды предназначены для неназванной восточноевропейской страны. И наиболее вероятным вариантом является то, что эта неназванная страна – Украина. Ведь среди других восточноевропейских стран только здесь эти снаряды наиболее необходимы и дефицитны,

– пишут в Defense Express.

Однако в компании отметили, что это лишь предположение, и боеприпасы по этому заказу могут пойти кому-то другому на фоне растущей российской агрессии.

Что известно о заказанных снарядах?

По типу снарядов, которые планируется поставить, то в случае со 155-мм снарядами это стандартные М107, применяемые во всех 155-мм системах, и поступать они будут вместе с пороховыми зарядами M4A2.

В случае же со 105-мм снарядами, то это будут M1 которые используются в гаубицах M101, M119, L119 и OTO Melara Mod.56, что уже имеются в Украине. Поставка по этому контракту должна начаться уже в 2026 году, а последние поставки должны поступить в июне 2027 года.

Напомним, что завод Rheinmetall по производству боеприпасов появится в Латвии. Rheinmetall планирует построить завод по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в Латвии, который будет эксплуатироваться совместно с Латвийской государственной оборонной корпорацией.

Строительство завода планируется начать весной 2026 года с инвестициями в размере 275 миллионов евро, что создаст не менее 150 рабочих мест.

Что известно о сотрудничестве Rheinmetall с Украиной?