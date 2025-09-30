Німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення від США. Ймовірно, отримувачем боєприпасів буде Україна.

Що відомо про замовлення артснарядів від США?

Rheinmetall підписали контракт компанією Global Military Products, що працює на замовлення США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

За цим контрактом Rheinmetall буде виготовляти 155-міліметрових і 105-міліметрових артилерійських снарядів. Вартість контракту – 444 мільйони євро (521 мільйон доларів).

170 мільйонів євро вже надійшли в рамках попереднього замовлення, а ще 274 мільйони надійдуть у наступних замовленнях.

Зазначається що всі ці снаряди призначені для неназваної східноєвропейської країни. Й найбільш ймовірним варіантом є те, що ця неназвана країна – Україна. Адже серед інших східноєвропейських країн лише тут ці снаряди найбільш необхідні та дефіцитні,

– пишуть у Defense Express.

Проте в компанії зазначили, що це лише припущення, і боєприпаси за цим замовленням можуть піти комусь іншому на тлі зростаючої російської агресії.

Що відомо про замовлені снаряди?

Щодо типу снарядів, які планується поставити, то у випадку зі 155-міліметровими снарядами це стандартні М107, що застосовуються у всіх 155-міліметрових системах, і надходити вони будуть разом з пороховими зарядами M4A2.

У випадку ж зі 105-міліметровими снарядами, то це будуть M1 які використовуються у гаубицях M101, M119, L119 та OTO Melara Mod.56, що вже наявні в Україні. Постачання за цим контрактом має розпочатись вже у 2026 році, а останні поставки мають надійти у червні 2027 року.

Нагадаємо, що завод Rheinmetall з виробництва боєприпасів з’явиться у Латвії. Rheinmetall планує побудувати завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155-міліметрів у Латвії, який буде експлуатуватися спільно з Латвійською державною оборонною корпорацією.

Будівництво заводу планується розпочати навесні 2026 року з інвестиціями у розмірі 275 мільйонів євро, що створить щонайменше 150 робочих місць.

Що відомо про співпрацю Rheinmetall з Україною?