Россия продолжает углублять связи с некоторыми странами. Недавно произошло усиление сотрудничества с Россией и Никарагуа

Что сообщили в США

Министерство торговли США сообщает об усилении связей между Никарагуа и Россией. Более того, американские чиновники обеспокоены активным нарушением прав человека со стороны никарагуанских властей. Речь идет о массовых репрессиях населения.

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Вследствие этого, в США приняли решение об ограничении экспорта оружия и товаров военного направления в Никарагуа. Американское правительство также постановило новые строгие правила торговли для другого рода продукции.

Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные дипломатические и экономические инструменты для обеспечения ответственности режима Ортеги-Мурильо, поддержки прав человека и основных свобод никарагуанцев, поскольку они стремятся к более справедливому и процветающему будущему,

– сообщают в Госдепе США

Как сотрудничают Россия и Никарагуа

Еще в феврале 2024 года в МИД Украины заявили о визите представителей крымской оккупационной власти в Никарагуа. Украинское правительство в ответ на такие действия обратилось к никарагуанским властям с нотой протеста.

Сам визит делегации представителей оккупационных администраций в Никарагуа состоялся 23 января 2024 года – с целью подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, а также о побратимстве между временно оккупированной Ялтой и Гранадой,

– сообщают в МИД Украины

Нужно понимать, что такие действия со стороны Никарагуа противоречат международному праву и поддерживают вторжение России в Украину. Крым – временно оккупированный украинский полуостров, соответственно, признание его российским со стороны никарагуанской власти, означает открытую поддержку агрессии Кремля.