Существует риск потери стажа: какие записи в трудовой книжке следует проверить задолго до выхода на пенсию

Украинцам следует тщательно проверить свои трудовые книжки. Дело в том, что любая неточность может привести к потере части выплат.

Почему трудовые книжки следует внимательно проверять

Это касается всех украинцев, у которых есть бумажный документ о стаже, о чем предупреждает Главное управление Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области.

Проверку следует начать с первой страницы трудовой книжки, где указаны основные данные. Фамилия, имя, отчество и дата рождения должны совпадать с паспортом.

Если человек сменил фамилию после вступления в брак, то старая фамилия должна быть аккуратно зачеркнута одной чертой, а рядом вписана новая. На внутренней стороне обложки обязательно указываются реквизиты документа-основания, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью.

А чтобы стаж зачли без проблем, каждая запись в разделе "Сведения о работе" должна содержать точную дату, полное название предприятия, должность и номер приказа. Если компания меняла название, об этом должна быть отдельная строка.

В записях о приеме на работу и увольнении должны указываться:

дата начала работы;

полное наименование предприятия, организации или учреждения;

название должности или профессии;

номера и даты приказов о приеме на работу/увольнении.

Все формулировки об увольнении должны соответствовать статьям закона, действовавшим на тот момент, и подтверждаться печатью отдела кадров.

Что делать, если обнаружили ошибку

Главное правило – никогда не пытаться исправить неточность самостоятельно, ведь это только ухудшит ситуацию. Подтвердить факт работы могут архивные документы предприятия, в частности приказы о приеме на работу и увольнении. Об этом подчеркнула юрист по пенсионным вопросам Татьяна Ходиневич.

Из-за неточностей или исправлений в записях трудовой книжки можно потерять часть страхового стажа! Это может повлиять на размер пенсии или даже на право своевременного получения пенсии!

– подчеркнула эксперт.

Ходиневич советует не ждать наступления пенсионного возраста, а провести аудит заранее, чтобы успеть собрать необходимые справки.

Напомним, что бумажная трудовая книжка подтверждает стаж только до 1 января 2004 года. После этой даты годы зачисляются исключительно при условии ежемесячной уплаты единого социального взноса (ЕСВ).