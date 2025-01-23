Ослабление санкций против России: премьер Бельгии объяснил, планирует ли ЕС подобное решение

Если санкции убрать после окончания войны, то это будет поощрение Путина для перегруппировки и продолжения его политики. Кроме того, следует ослабить российского диктатора и усилить Украину.

Ослабит ли ЕС санкции против России в случае прекращения войны

Поэтому необходимо, чтобы санкции против России действовали долго, пишет 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо во время "Украинского завтрака" в Давосе.

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Так бельгийский политик ответил на вопрос, ослабят ли санкции, если будет достижение определенных соглашений о прекращении войны.

Александер Де Кроо считает, что если санкции убрать после окончания войны, то это будет поощрение Путина для перегруппировки и продолжения его политики. Поэтому надо сделать так, чтобы санкции против России действовали долгое время.

Что еще предложил Александер Де Кроо

Александер Де Кроо сказал, что за три года Россия не достигла ни одной своей стратегической цели, а страны экономика ослаблена. В частности страна будет иметь негативные экономические последствия из-за влияния нового пакета санкций.

В этом 16-м пакете, я думаю, газ и СПГ должны играть очень, очень важную роль. Я думаю, что удобрения мы также должны рассмотреть. Мы видим, что экспорт удобрений из России фактически увеличился по сравнению с войной,

– сказал бельгийский политик.

Он также заявил, что Путин готов продолжать войну еще несколько лет. Поэтому, если речь идет о мирных переговорах, то нужно сначала укрепить Украину, а потом идти на мирные переговоры.

В противном же случае Россия, по словам Александер Де Кроо, останется угрозой для Евросоюза или других стран мира вне его.

В частности он назвал два критерия, которые могут помочь:

иметь целью долгосрочные санкции;

не переворачивать столы во время дискуссий.

Заметьте! Политик подчеркнул, что сначала надо усилить Украину, а потом "увидим, что делать".