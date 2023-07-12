Что влияет на субсидию: почему украинцам могут не выплачивать деньги

Субсидия на оплату коммунальных услуг предоставляется семьям чей совокупный доход недостаточен для полноценного финансового обеспечения. Соответствие сумм рассчитывается по формуле.

Что влияет на субсидию

Совокупный доход семьи рассчитывается на одного человека, учитывая суммы заработка всех членов за шесть месяцев. Максимальная величина дохода, дающая право на налоговую социальную льготу, рассчитывается по специальной формуле.

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Формула выглядит следующим образом: размер прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного налогового года умножается на коэффициент 1,4 и округляется до ближайших 10 гривен.

В этом году доход семьи на одного человека не должен превышать 3 760 гривен. К членам семьи льготника могут относиться следующие лица:

жена (супруг);

несовершеннолетние дети (до 18 лет);

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.

В совокупный доход семьи входят: пенсии, зарплаты, денежное довольствие, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности, пособие по безработице и другие выплаты от Фонда соцстрахования, а также социальная помощь.

Однако к доходу не относятся:

выплаты при рождении ребенка;

единовременная выплата при усыновлении ребенка;

помощь на погребение.

Как оформить субсидию

Для того чтоб оформить социальную помощь на оплату коммунальных услуг требуется: