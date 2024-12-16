Льготы для пенсионеров: какая поддержка будет действовать в 2025 году
16 декабря 2024, 20:10Читати новину українською
Пенсионеры имеют право на определенные льготы. Эта помощь от государства нужна для того, чтобы облегчить жизнь украинцев на пенсии.
Какие льготы могут получить пенсионеры
Пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту могут не платить земельный налог, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.
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Льгота доступна пенсионерам, если их участок соответствует определенным нормам:
- участок до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.
Также пенсионеры имеют право на:
- бесплатный проезд в определенных видах городского транспорта и пригородного сообщения;
- бесплатные (или с большой скидкой) юридические услуги;
- оформление субсидии для уменьшения коммуналки.
Обратите внимание! Пенсионер должен подтверждать право на эти льготы через пенсионное удостоверение.