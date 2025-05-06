Комиссар Венгрии препятствует отказу от российской энергозависимости

Еврокомиссар от Венгрии задерживает одобрение нового плана по прекращению энергетической зависимости Евросоюза от России. Речь идет о комиссаре Оливера Варгеи.

Венгрия тормозит план по выходу из энергозависимости от России

Он выдвинул процедурное возражение против этого предложения за несколько часов до его ожидаемого обнародования, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Отрицание Варгеи произошло несмотря на формальное обязательство действовать независимо от политических интересов Венгрии. Как пишет издание, учитывая пророссийскую энергетическую политику Виктора Орбана, этот шаг сразу был воспринят как "политический жест". Однако это не помешает окончательному одобрению плана.

Также остается непонятным, как портфель Варгеи, охватывающий вопросы здравоохранения и благополучия животных, связан с планами по российской энергетике – если вообще связан,

– добавляют в Politico.

В материале говорится о том, что опубликовать план должны во вторник после того, как все 27 еврокомиссаров встретятся и дадут ему "зеленый свет". Варгеи, кандидат Орбана на должность комиссара, внес оговорку в повестку дня заседания, что означает необходимость обсуждения его возражений. После этого комиссары могут либо отклонить его позицию, или учесть ее.

В частности кодекс поведения для комиссаров требует, чтобы они были "полностью независимыми и не искали и не получали указаний от любого правительства или другой институции, органа или структуры".

Обратите внимание! Точные предостережения Варгеи не обнародованы, и представитель отказался от комментариев.

Что известно о плане?