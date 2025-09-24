Евросоюз продолжает покупать газ и нефть у России, однако планирует как можно быстрее отказаться от этого. Окончательно прекратить импорт российских энергоносителей ЕС хочет до 2027 года.

Как ЕС будет отказываться от энергоносителей России?

Брюссель четко настроен вместе с США на то, чтобы сократить доходы Москвы от продаж нефти и газа. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Однако председатель Еврокомиссии признала, что ЕС до сих пор покупает у России энергоресурсы, хотя и значительно меньше, чем до начала полномасштабной войны в Украине.

Мы над этим работаем. Мы значительно сократили поставки российского газа, полностью отказались от российского угля и значительно уменьшили поставки нефти, однако она все еще поступает на европейский континент,

– отметила фон дер Ляйен.

Поэтому, по ее словам, Евросоюз усилит давление на Россию, введя дополнительные ограничения против ее энергоносителей в 19-м пакете санкций. В частности, против нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров, которые действуют через третьи страны.

Сейчас мы вводим санкции против тех портов, куда поступают энергоресурсы из России и хотим ввести тарифы на поставки нефти, которые все еще поступают в Европейский Союз,

– добавила президент Еврокомиссии.

А через два года ЕС планирует полностью закрыть европейский рынок для российских энергоресурсов. Сейчас страны блока работают над прекращением импорта из России.

К 2027 году Европа окончательно перевернет страницу зависимости от российского ископаемого топлива,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Также она подтвердила, что в новом пакете санкций против России ЕС хочет запретить импорт российского сжиженного газа, о чем ранее сообщало Reuters.

Важно! Крупнейшим поставщиком сжиженного газа в ЕС на сегодня является США. Однако Россия импортирует также немалые объемы СПГ в страны Европы, а в 2025 году эти поставки даже выросли. За 6 месяцев импорт российского сжиженного газа в ЕС достиг 4,4 миллиарда евро против 3,47 миллиарда евро в 2024 году.

Как ЕС отказывается от российских энергоносителей?