Решение есть: как Европа может быстрее отказаться от российского газа

Европа хочет ускорить процесс отказа от российского газа. Европарламент рассматривает возможности завершить этот процесс до января 2027 года.

Как ЕС может ускорить отказ от российского газа?

По состоянию на сейчас, страны ЕС и законодатели готовятся к переговорам, относительно запрета импорта российского газа до 1 января 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Запрет импорта должен происходить согласно юридическому предложению от Европейской комиссии.

Законодатели Европарламента предлагают перенести срок этого запрета на год – на январь 2027 года. Однако источники Reuters считают, что это вряд ли произойдет.

Европейский парламент осенью проголосует за подтверждение своей позиции относительно переговоров со странами ЕС по запрету,

– говорится в сообщении Reuters.

В то же время, вероятно, законодатели используют указанное требование как рычаг, что будет способствовать другим изменениям. Речь идет, частности, о предложении относительно наложения санкций на компании, которые нарушают запрет.

Заметьте! Согласно предложению, компании-нарушители могут даже потерять лицензию на торговлю энергоносителями.