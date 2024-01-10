Что делать, когда отказали в пенсии, несмотря на достаточный стаж
Источник:ПФУ
Ежегодно в Украине страховой стаж увеличивается в соответствии с реформой пенсионной системы — в 2024 году 60-летние граждане должны иметь 31 год стажа, чтобы иметь право на пенсию. Впрочем, случается, что даже несмотря на достаточный стаж, они получают отказ.
Почему не назначили пенсию
В ПФУ объяснили, почему некоторые граждане получают отказ в назначении пенсии, хотя имеют все основания для этого, в частности, достаточный страховой стаж.
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Это было рассмотрено на примере обращения одного из граждан:
Я работаю, достиг 60-летнего возраста и обратился за назначением пенсии в декабре 2023 года. Получил отказ. Не хватило 2 месяцев стажа. Фактически, этот стаж у меня есть, но в Фонд еще не поступила отчетность об уплате страховых взносов за IV квартал. Назначат ли мне пенсию на основании моего заявления, предоставленного в декабре 2023 года, когда такая отчетность поступит?
— говорится в обращении.
Что делать в таком случае
Страховой стаж определяется на основании информации о начислении страховых взносов, которую предоставляют работодатели в ежеквартальных отчетах. Согласно правилам, стаж учитывается за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления на пенсию.
В случае, когда данные об уплате страховых взносов за необходимый период поступят в Фонд в течение четырех месяцев после обращения за пенсией, назначающий пенсию орган пересмотрит принятое решение.
То есть когда информация об уплаченных страховых взносах поступит в Фонд и подтвердит необходимый страховой стаж, пенсию назначат на основании поданного заявления.
Размер пенсии вырастет
С 1 января 2024 выросла минимальная пенсия, ведь вырос уровень прожиточного минимума. Следовательно, минимальная пенсионная составляет теперь не 2 093 гривен, а 2361 гривны.Кстати говоря ! Максимальная пенсия тоже вырастет – до 23 610 гривен, ведь эта сумма равна 10 прожиточным минимумам. А средняя пенсия будет составлять до 6 тысяч гривен.
Кроме того, в 2024 году состоится еще и индексация пенсий, как и в прошлом.
- сначала, а именно с 1 января, получили повышение те, кто получал минимальную или максимальную пенсию,
- а в июле уже получат те, кто имел минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин, а для женщин 30 лет),
- также в марте состоится индексация для всех других пенсионеров, чьи пенсии подлежат под это.