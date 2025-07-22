Отключат газ за 10 дней: кому из украинцев могут "отрезать" поставки голубого топлива
- Газопоставщики могут отключить поставки при наличии просроченного долга, если потребитель не осуществил оплату за газ в установленные сроки.
- В случае незаконного отключения газа, потребитель может подать жалобу в НКРЭКУ или обратиться в суд.
Любой поставщик газа, в частности компания Нафтогаз имеют право прекратить поставки при наличии долга. Однако только при определенном условии.
Кому могут отключить газ за 10 дней?
Речь идет о соблюдении установленной процедуры, которая регулируется законом и нормативными актами, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.
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К основным условиям отключения относят:
- Наличие просроченного долга. Поставщик имеет право инициировать прекращение поставок, если потребитель не оплатил за потребленный газ в установленные сроки.
- Официальное предупреждение. В соответствии с Правилами поставки природного газа, потребителя должны письменно предупредить не менее чем за 10 дней до прекращения поставок.
Однако и здесь есть свои нюансы. Уведомление должно содержать:
- сумму задолженности,
- основания для прекращения поставок,
- дату возможного отключения.
Важно! Если потребитель погашает долг или заключает договор на его поэтапное погашение, то отключение не производится.
Что делать, если газ незаконно отключили?
В случае незаконного отключения следует направить жалобу в НКРЕКП. Также можно написать заявление в суд. Кроме того, можно обратиться к уполномоченному по правам потребителей, органа местного самоуправления.