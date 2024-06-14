Потому что есть нарушения: почему потребителей могут отключить без газа

Сейчас в Украине проводится плановое обследование технического состояния газового оборудования и систем вентиляции в домохозяйствах. Если при процедуре обнаружат нарушения, могут перекрыть газоснабжение.

Почему могут отключить от газа

Газ могут отключить для устранения нарушений, которые были выявлены во время проверки, в частности:

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замурованы очистные карманы для каналов;

подключен к вентканалу дымовой канал или патрубок газового оборудования;

соединены дымовые каналы разных этажей в многоквартирном доме;

обнаружены трещины или другие повреждения, а также засорение в каналах;

не установлены перегородки между каналами;

созданы спальные места в помещении с газом.

Какие есть дополнительные причины

В Госслужбе по вопросам труда сообщили, что также газ могут не поставлять, если:

самовольного подключения к системе газовых приборов и устройств;

отсутствия обеспечения соответствующего техобслуживания;

несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

В соответствии с нормативными документами, при выявлении нарушений, как правило, отключается только квартира, в которой они имели место. Если этого не сделать, может случиться так, что газоснабжение будет прекращено ко всем квартирам по стояку.

