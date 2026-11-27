Враг продолжает целенаправленно наносить удары по энергетической инфраструктуре. В связи с этим ситуация в сети стремительно меняется.

Где ситуация со светом наиболее сложная

За последние сутки российские войска вновь нанесли прицельные удары по ключевым подстанциям и распределительным сетям Украины, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По состоянию на утро 27 ноября без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Важно! Наибольший удар враг нанес по Днепропетровской и Херсонской областям, где обесточено значительное количество семей.

Из-за повреждения высоковольтного оборудования и резкого падения напряжения в Днепропетровской области энергетики вынуждены были ввести экстренные аварийные отключения.

Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме,

– подчеркнул Некрасов.

Для большинства регионов Украины 27 ноября продолжают действовать жесткие графики почасовых отключений. Бытовым потребителям будут отключать от 0,5 до 3,5 очереди одновременно.

А для промышленности введены графики ограничения мощности.

Энергетики пытаются оперативно ремонтировать сети, но постоянные воздушные тревоги и угроза повторных ударов существенно тормозят процесс восстановления.

Россия целенаправленно пытается оставить украинцев без базовых услуг в преддверии зимы. Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, оккупанты изменили тактику и теперь наносят удары именно по линиям электропередач, чтобы изолировать отдельные регионы, в частности Одесскую и Днепропетровскую области.

В частности, вчера президент отметил сложную ситуацию в Днепропетровской области. Это касается именно Днепра, Днепровского района области, а также Павлограда.