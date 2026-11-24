Где ситуация с электроснабжением наиболее критическая

Энергетики уже работают над восстановлением сетей, несмотря на постоянную угрозу повторных атак, сообщили в Министерстве энергетики.

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Во вторник, 24 ноября, в большинстве регионов страны применяются графики почасовых отключений для населения.

А для промышленности действуют ограничения мощности.

Наиболее динамичной остается ситуация в Харьковской области. Там из-за снижения напряжения в высоковольтной сети и ранее поврежденного оборудования пришлось ввести аварийные отключения, выход из которых возможен только после полной стабилизации системы.

Обратите внимание! Помимо российского террора, по энергосистеме ударила еще и непогода. Из-за сложных погодных условий обесточены 176 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, где ремонтные бригады уже устраняют последствия стихии.

Напомним, что энергосистема Украины работает в условиях экстремальной нагрузки из-за систематических ракетных и дронных ударов России, которые продолжаются с начала осенне-зимнего периода. Враг целенаправленно пытается уничтожить маневренную генерацию и ключевые узлы распределения, чтобы оставить украинцев без тепла и света зимой.

В частности, вражеские войска провели атаки на украинскую энергетику только за прошедшую неделю более 100 раз. Но самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области и на Днепровщине.