Отключение электричества в Украине / Фото Unsplash
За прошедшие сутки российские войска продолжили целенаправленно наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этих ударов без света осталась часть потребителей в Житомирской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях.
Где ситуация с электроснабжением наиболее критическая
Энергетики уже работают над восстановлением сетей, несмотря на постоянную угрозу повторных атак, сообщили в Министерстве энергетики.
- Во вторник, 24 ноября, в большинстве регионов страны применяются графики почасовых отключений для населения.
- А для промышленности действуют ограничения мощности.
Наиболее динамичной остается ситуация в Харьковской области. Там из-за снижения напряжения в высоковольтной сети и ранее поврежденного оборудования пришлось ввести аварийные отключения, выход из которых возможен только после полной стабилизации системы.
Обратите внимание! Помимо российского террора, по энергосистеме ударила еще и непогода. Из-за сложных погодных условий обесточены 176 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, где ремонтные бригады уже устраняют последствия стихии.
Напомним, что энергосистема Украины работает в условиях экстремальной нагрузки из-за систематических ракетных и дронных ударов России, которые продолжаются с начала осенне-зимнего периода. Враг целенаправленно пытается уничтожить маневренную генерацию и ключевые узлы распределения, чтобы оставить украинцев без тепла и света зимой.
В частности, вражеские войска провели атаки на украинскую энергетику только за прошедшую неделю более 100 раз. Но самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области и на Днепровщине.
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