Враг совершил более 100 атак на энергетические объекты за неделю: в двух регионах сложилась крайне тяжелая ситуация
Враг не прекращает попыток погрузить украинские города в полную темноту и холод. Только за прошедшую неделю Россия более 100 раз целенаправленно наносила удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору.
Где ситуация с электроснабжением наиболее сложная после новых атак
Всего зафиксировано 224 инцидента, о чем сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
В результате атак остались без электричества часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Важно! Наиболее тяжелая ситуация в настоящее время сохраняется в Одесской и Днепропетровской областях, где враг нанес масштабные разрушения.
Дело в том, что российские войска нанесли масштабные разрушения энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение регионов. Однако энергетики смогли запитать объекты критической инфраструктуры.
В Днепропетровской области во избежание аварий из-за перегрузки оборудования применяются сетевые ограничения. Сейчас в регионах постепенно восстанавливают электроснабжение потребителей,
– отметил Артем Некрасов.
Кроме того, в Днепропетровской области оккупанты нанесли удар по объекту газовой инфраструктуры, в результате чего трое работников получили ранения и контузии.
- В течение 23 ноября в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.
- В то же время для промышленности введены ограничения по мощности.
Кроме того, из-за снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения.
Напомним, что Трипольская ТЭС полностью утратила возможность производить электроэнергию после российских атак. Сроки возобновления работы пока неизвестны.