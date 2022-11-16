"Плановые отключения закончатся не скоро": эксперт рассказал в каком сейчас состоянии энергосистема

Вчера Россия выпустила по Украине около 90 ракет, в результате чего пострадала инфраструктура, а некоторые города остались без света, отопления и горячей воды.

Несмотря на то, что 73 ракеты из более 90 были сбиты силами ПВО, некоторые все же нанесли удар по энергосистеме Украины. Вследствие чего вчера около 10 миллионов украинцев остались без света

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Больше отключений на Харьковщине, Киевщине, Львовщине и Житомирщине. Также 80% Львова остались без света, тепла и горячей воды.

Восстановление пораженной инфраструктуры

Аналитик по энергетическим вопросам Юрий Щедрин, в комментарии 24 канала, упомянул заявление Минэнергетики, где ведомство отметило, что восстановление поврежденной инфраструктуры может занять до 2 – 3 недель.

По его мнению, сейчас сложно делать точные прогнозы, ведь существует ряд непредсказуемых факторов, которые могут прямо и косвенно повлиять на ситуацию.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Эта неделя будет сверхтяжелой. До его конца будут пытаться исправить значительные поражения и если все будет хорошо, то в течение одной – двух недель это удастся восстановить. Но ведь вы понимаете, что стопроцентной гарантии на это никто не дает. Это оптимистический сценарий.

Он добавляет, что основные поражения, скорее всего, будут восстановлены за несколько дней, до конца недели. Остальные в течение двух – трех недель, но сразу уточняет "это, если не будет каких-либо критических разрушений".

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз увеличит поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских массированных атак.

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Щедрин подчеркивает, что сейчас трудно оценить, в каком состоянии находится энергосистема Украины, поскольку точных подсчетов после вчерашней ракетной атаки еще нет. Вместе с тем отмечает, что речь может об около 40% энергосистемы, возможно, даже больше.

Потребление растет – энергосистема не выдерживает

Аналитик "Центра развития городов" подчеркивает, что сейчас будет расти потребление электроэнергии украинцами, поскольку из-за похолодания люди будут греться. Поэтому электроэнергии не хватит на всю страну.

Отключения будут продолжаться, даже если не будет новых обстрелов и поражений. К сожалению, в ближайшее время без отключений мы не справимся. Вопрос в том, будут ли это плановые отключения, аварийные ли,

– рассказывает Щедрин.

Он добавляет, что до конца недели отключения будут аварийными, но если удастся починить энергоинфраструктуру, то уже через одну – две недели украинцев могут перевести на плановые отключения, а не аварийные. Вместе с тем аналитик подчеркивает, что плановые будут продолжаться достаточно долго и сколько именно спрогнозировать достаточно сложно.

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Как уменьшить потребление электроэнергии: полезные советы

Замените обычные лампы на энергосберегающие . Можно заменить люминесцентными с пониженным содержанием ртути, или же на светодиодные, которые немного дороже, однако прослужат дольше.

. Можно заменить люминесцентными с пониженным содержанием ртути, или же на светодиодные, которые немного дороже, однако прослужат дольше. Не оставляйте зарядные устройства в розетке . Если этого не сделать, электрические приборы или зарядные устройства будут продолжать потреблять электроэнергию. Соответственно вы будете платить лишние средства.

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. Тарифы в ночной промежуток времени (с 23:00 до 07:00) примерно в два раза ниже, чем днем. "Откладывайте стирку". У большинства стиральных машин есть функция "откладывания стирки", которая может помочь снизить электропотребление в пиковые часы.

Как разумно пользоваться электроприборами / Картинка 24 канала

Сколько потребляют разные электроприборы / Инфографика 24 канала