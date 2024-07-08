Повезет не всем: кому не будут отключать электроэнергию из-за неуплаты

Если не платить за потребленную электроэнергию, потребителя могут отключить от общей сети. Однако, это правило не касается определенных категорий граждан.

Кто будет со светом несмотря на долги

Правительство постановило, что зимой электроэнергию не будут отключать уязвимым категориям населения, в частности малообеспеченным лицам. Чтобы помочь этим гражданам вовремя оплачивать коммунальные услуги, правительство утвердило ряд мер.

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Например, лица из уязвимых категорий обслуживаются без очереди и имеют приоритет в восстановлении снабжения после отключений. Кроме того, эти граждане имеют право на бесплатный, оперативный и качественный ремонт коммуникаций.

Чтобы облегчить процесс выплат, лица из уязвимых категорий могут заключить соглашение о пересмотре условий погашения задолженности. При этом, пеня за просрочку начисляться не будет.

Поэтому, согласно решению Кабмина, к уязвимой категории относятся: