Украина пережила первую волну жары: сможет ли энергосистема выдержать следующую

Этим летом Украина столкнулась с новой волной аномальной жары. Новые температурные рекорды были зафиксированы 1 июля сразу в шести областных центрах. Максимальная температура – почти 36 градусов. В связи с такой аномальной жарой вновь были введены почасовые отключения электроэнергии.

Хотя 2 июля ситуацию удалось стабилизировать, в частности благодаря снижению температуры и увеличению импорта, риски для энергосистемы по-прежнему остаются высокими, ведь россияне продолжают наносить ущерб энергетическим объектам критической инфраструктуры.

24 Канал выяснял, могут ли отключения стать более продолжительными, если жара вернется или Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру, в каком состоянии сейчас находится украинская энергосистема и почему-то даже стремительный рост солнечной генерации не устраняет дефицит мощности.

В каком состоянии находится энергосистема Украины летом

Энергетический эксперт Владимир Омельченко в беседе с 24 каналом отмечает, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной с самого начала полномасштабного вторжения. И так будет продолжаться, пока война не закончится.

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Если же рассматривать ситуацию на фоне последних нескольких дней, когда Украину накрыла сильная жара, то на сегодня ситуация несколько улучшилась, ведь увеличился объем импорта электроэнергии, который уравновешивает энергосистему.

Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова У нас в жаркие дни, а именно 30 июня и 1 июля, дефицит генерации мог составить примерно мощность одного атомного блока.

В Укрэнерго объясняли, что из-за аномально высокой температуры воздуха украинцы массово пользовались кондиционерами, что привело к резкому росту нагрузки на энергосистему.

Только по состоянию на 29 июня потребление электроэнергии было на 7,4% выше, чем в предыдущий рабочий день.

Впоследствии диспетчерский центр был вынужден вводить ограничения на потребление, а также максимально привлекать импорт электроэнергии из стран Европы для балансировки системы.

Несмотря на это, сама проблема заключается не только в высоком потреблении электроэнергии, но и в том, что жара затрудняет работу самой энергосистемы. Таким образом, высокие температуры могут снижать эффективность работы отдельных видов генерации.

К тому же пропускная способность межгосударственных линий электропередач до сих пор ограничена, несмотря на синхронизацию украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E. Поэтому импорт не может полностью компенсировать потери генерации только за счет поставок из-за рубежа.

Напоминаем! Потребление электроэнергии в Украине составляет около 17 – 18 гигаватт. Украинская генерация обеспечивает примерно 11 гигаватт, а еще 2 гигаватта можно покрывать за счет импорта из стран Европы. Именно поэтому дефицит мощности оценивается в 4 гигаватта, как еще весной сообщил бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Будут ли отключения в дальнейшем

Вероятность того, что графики отключений света в Украине на данный момент могут увеличиться, говорит Омельченко. Если сейчас отключения света в среднем длятся 2–2,5 часа, то в случае аномальных температур они могут увеличиться до 4 часов. Однако при таком сценарии не учитываются возможные обстрелы критически важной инфраструктуры.

Если же Россия будет наносить удары по ключевым энергетическим объектам, то отключения увеличатся – до 6 часов. Впрочем, это лишь прогнозы. Будет ли именно так, никто не может сказать точно,

– добавляет Владимир.

В свою очередь Закревский отмечает, что летом 2024 года украинцы сидели без света по 3 очереди, ведь ситуация была гораздо хуже, чем сегодня. Сейчас она лучше, в частности потому, что атомщики начали ремонт блоков не летом, а весной. И сейчас мы находимся в середине этапа ремонтной кампании АЭС.

Дело в том, что именно в теплое время года энергетики традиционно проводят ремонты и перезагрузку ядерного топлива, чтобы зимой все энергоблоки могли работать с максимальной мощностью.

30 июня из-за аномальной жары с температурой свыше 30 градусов в Украине резко выросло потребление электроэнергии, поэтому Укрэнерго возобновило графики почасовых отключений. С 17:00 до 22:00 были введены графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

1 июля ограничения продолжились. В компании подчеркнули, что главной причиной стал резкий рост потребления электроэнергии из-за жары, и поэтому призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Однако уже 2 июля Укрэнерго сообщило, что плановых отключений не будет. Причинами стали снижение температуры и расширение возможностей для импорта электроэнергии. Несмотря на это, украинцев вновь призвали к экономному потреблению, особенно в вечерний пик – с 16:00 до 23:00.

В то же время на фоне жаркой погоды активизировались еще и обстрелы со стороны россиян. На данный момент, по состоянию на 2 июля, как сообщили в Минэнерго, были повреждены энергообъекты в Киеве, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. А самая тяжелая ситуация с освещением наблюдалась в Сумской области, где без света оказалось наибольшее количество потребителей.

Почему солнечной генерации стало больше, но дефицит по-прежнему присутствует

Эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский в комментарии для 24 Канала объяснил, что старая энергосистема, которая существовала в Украине до начала массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре, фактически больше не существует. Зато у новой системы есть серьезные проблемы с так называемой маневренной генерацией.

Недавние аналитические отчеты свидетельствуют о том, что рынок солнечной энергетики в Украине демонстрирует существенный рост. Таким образом, общая установленная мощность СЭС уже превышает 6,8 гигаватт. Как добавляет Закревский, в суточном балансе энергосистемы около 34% всей выработки электроэнергии обеспечила именно солнечная энергетика.

Впрочем, такие показатели не смогли предотвратить отключения электроэнергии этим летом. И для этого есть две основные причины.

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Первая причина: рынок электроэнергии на сутки вперед работает таким образом, что производители заранее подают номинации, чтобы диспетчеры могли управлять электроэнергией, поступающей от солнечных, атомных, ветровых электростанций и других источников, и объединять ее в единый рынок.

В настоящее время существуют модели, позволяющие прогнозировать производство электроэнергии. Украина в основном использует европейскую модель, где балансировка планируется на сутки вперед. Однако если какая-либо электростанция вырабатывает больше электроэнергии, чем было запланировано, такая дополнительная генерация становится ненужной для энергосистемы, поскольку она не учтена в балансе.

Такая же ситуация возникает и с солнечной генерацией. Если ее вырабатывается слишком много, значительная часть этой мощности просто не будет использована. Более того, избыток электроэнергии создает дисбаланс в энергосистеме,

– говорит Андрей.

Поэтому падение частоты электроэнергии или, наоборот, ее избыток одинаково опасны. И если был запланирован один объем генерации, а фактически произвели больше, избыток приходится ограничивать, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

Вторая же причина связана с тем, что ни атомная, ни солнечная генерация фактически не являются маневренными. Солнечные электростанции производят электроэнергию только тогда, когда светит солнце, тогда как атомные электростанции работают практически с постоянной мощностью. Именно поэтому сбалансировать систему можно только за счет маневренной генерации или импорта электроэнергии.

Например, несколько дней назад, в период аномальной жары, потребление электроэнергии в Украине составляло около 17 гигаватт, тогда как система смогла обеспечить лишь примерно 14,2 гигаватта мощности. Из этого объема около 2,5 гигаватт приходилось на импорт. Соответственно, из-за жары энергосистеме не хватало примерно 3 гигаватт мощности, что и стало причиной отключений света,

– объясняет Закревский.

Следовательно, сбалансировать такое большое количество солнечной генерации только с помощью 2,5 гигаватта импорта невозможно. А атомная генерация, как уже отмечалось, не способна оперативно сбалансировать систему.