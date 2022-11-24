Сколько будет продолжаться восстановление энергосистемы: объяснение эксперта

Украина в очередной раз пережила массовую ракетную атаку по энергосистеме. Террористические удары России продолжаются, а значит, возобновлять энергоснабжение украинцам будут еще долго. Сколько это продлится, читайте в материале.

В "Укрэнерго" объяснили, почему долго возобновляют электроснабжение после последней атаки. Все потому, что целью России ракет стали объекты генерации. Это привело к системной аварии и массовым обесточиванием потребителей Украины.

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Кроме того, обстрелы повлекли за собой остановку атомных электростанций. Однако к вечеру 24 ноября дефицит в энергосистеме Украины должен уменьшиться.

Сколько будет продолжаться восстановление после последней атаки России

Кирилл Тимошенко, заместитель председателя ОП, заявил недавно, что электричество уже подано во все области Украины.

Как рассказывает 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, сказать точно, сколько это продлится – тяжело.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Нужно понять, что атаки будут еще сложнее. Соответственно, восстановление потребует все больше и больше времени. Трудно пока назвать, сколько времени потребуется для восстановления. На сегодняшний день, как мы видим, частичное восстановление происходит в среднем около суток.

Но стабилизационные отключения света будут в дальнейшем работать. Они могут быть еще более частыми, ведь нам придется постоянно ограничивать потребление электроэнергии в отдельных регионах, где ситуация со светом критическая и где люди потребляют большое количество энергии, которую наша энергосистема не может пропустить.

Проблемы с электроэнергией и дальше будут продолжаться. У нас будут аварийные и плановые отключения. И это все будет продолжаться не менее полугода,

– уверяет Попенко.

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Как подготовиться к перебоям со светом и водой

Запастись высококалорийными запасами продуктов и воды, в случае отключения света;

Не забывать о павербанках;

А если их нет, то использовать альтернативу: можно заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;

Как подготовиться к отсутствию света / Инфографика 24 канала