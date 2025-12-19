Отключения света сократят: правительство нашло дополнительные мощности для потребителей
- Правительство Украины высвободило 800 МВт электрической мощности, что позволит сократить продолжительность отключений света.
- Сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в прифронтовых регионах, где продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.
Вследствие массированных российских атак на энергетическую систему Украины ежедневно в большинстве регионов ограничивают использование электричества. Однако отключения света должны сократиться благодаря перераспределению энергии.
Почему сократят графики отключений?
Правительству удалось высвободить не менее 800 мегаватт электрической мощности для потребителей в результате пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
В первую очередь это позволит сократить продолжительность графиков отключений для бытовых потребителей и промышленности в осенне-зимний период,
– рассказал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела совещание с председателями областных военно-гражданских администраций по пересмотру списков объектов критической инфраструктуры.
В итоге решили:
- убрать из списков потребителей мощностью менее 100 кВт и те объекты, к которым был подключен ряд других потребителей;
- перевести потребителей сопутствующей нагрузки, не являющихся критическими, на общие графики отключений.
Именно это должно обеспечить высвобождение дополнительных мощностей.
Важно! В то же время опорные больницы, объекты жизнеобеспечения и предприятия оборонно-промышленного комплекса не подлежат изъятию из списка критических.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Вместе с тем ситуация в энергосистеме Украины из-за российских обстрелов остается сложной. Тяжелее всего в приграничных с Россией и прифронтовых областях. Вражеская армия системно атакует:
- Сумскую;
- Донецкую;
- Харьковскую;
- Запорожскую;
- Херсонскую;
- и Черниговскую область.
В этих регионах фиксируют масштабные повреждения на объектах генерации энергии и в сетях передачи и распределения.
В ночь на 19 декабря враг снова нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесского региона.
- На утро в Одесской области без света оставались более 73 тысяч потребителей.
- Из-за атак без энергоснабжения также находятся более 26 тысяч абонентов на Днепропетровщине.
Восстановительные работы продолжаются как на высоковольтных подстанциях НЭК "Укрэнерго", так и на объектах операторов системы распределения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть оборудование в работу,
– подчеркнул Вязовченко.
Важно! Энергетики призывают к экономному потреблению электроэнергии. Украинцев, в частности, просят перенести энергоемкие процессы на ночные часы по возможности, после 23:00 часов.
Как отключат свет 19 декабря?
В пятницу, 19 декабря, ограничения электроснабжения будут применять в большинстве регионов Украины. Графики будут распространяться как на бытовых потребителей, так и на предприятия. В частности, в Киеве и Киевской области свет выключают во всех очередях в течение всех суток.
На Днепропетровщине 19 декабря будут действовать графики почасовых отключений в течение всего дня - ограничения будут касаться всех очередей. Подобный режим ввели и на Черниговщине, где ГПВ будут применять одновременно для шести очередей потребителей.
В Одесской области, по информации ДТЭК, из-за перегрузки подстанций и линий электропередач в части Одессы и Одесского района возможны дополнительные ограничения.
В то же время в ряде западных регионов ограничений не предусмотрено. В Черновицкой области электроснабжение будет осуществляться без отключений для всех групп потребителей. Без графиков также останутся Ивано-Франковская, Львовская, Волынская и Ровенская области.