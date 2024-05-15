Если не будет света: как украинцы готовятся к отключениям

Украинцы уже проходили тяжелую зиму с графиками отключений, перебоями отопления и полными блэкаутами. Сейчас большинство граждан готово к повтору этих событий.

Как украинцы планируют противодействовать отключениям

Новый социологический опрос показал, что 54% от опрошенных, будут использовать индивидуальные накопители электроэнергии во время отключений. При этом, 43% выбрали альтернативные источники энергии.

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5% опрошенных граждан, при обострении ситуации, планируют переехать в другой населенный пункт в пределах Украины, 4% – рассматривают выезд за границу. Для обеспечения себя электроэнергией, украинцы планируют воспользоваться услугами таких мест:

22% опрошенных выбирают пункты несокрушимости;

19% – другие общественные места.

27% опрошенных лиц отметили, что для них обеспечение электроэнергией является сверхважным. А 66% уточнили, что могут перетерпеть кратковременные перебои электроснабжения.

Почему происходят отключения

, что 76% от лиц, принявших участие в опросе слышали о просьбе энергетиков потреблять электроэнергию экономно.

Россияне активно атакуют энергосистему Украины. Сейчас повреждена значительная ее часть. По состоянию на теперь, дефицит в энергосистеме составил 8 гигаватт мощностей.

Отключения вводятся преимущественно для промышленности. Бытовые потребители подпадают под ограничения в крайнем случае. В частности, на Харьковской области это вынужденная мера, вследствие значительных повреждений.